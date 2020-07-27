Сеть АЗС "Мотто" призывает президента Владимира Зеленского и министра МВД Арсена Авакова остановить рейдеров, а Минюст - "открыть глаза на нарушения законов". Об этом представители компании заявили в понедельник, 27 июля, в ходе пресс-конференциив информационном агентстве "Униан".

Адвокат Денис Мацкевич, представляющий интересы компании "Мотто трейдинг" заявил, что на сегодняшний день продолжаются рейдерские атаки на группу предприятий, которые работают под брендом АЗС "Мотто", а при странной молчаливой позиции антирейдерской комиссии Минюста и правоохранителей сохраняются угрозы незаконной смены собственников и перерегистрации активов на подставных лиц.

На пресс-конференции в Киеве директор и учредитель компании ООО "Фриз Оил Групп" (владелец части объектов АЗК, которые работают под брендом "Мотто") Кирилл Белошицкий заявил, что "начиная с 2018 года, на сеть бренда "Мотто" осуществляется давление, а также есть подтвержденные факты неправомерных мероприятий - рейдерского захвата и бандитизма".

Лично моя репутация в этом задействована, лично мои документы подделаны. По поддельным паспортам в 2018 г. была совершена первая фиктивная сделка. Были подписаны так называемые "учредительные документы", некие "протоколы", акты с поддельными подписями по поддельному паспорту, и этот факт установлен досудебным следствием.

По словам Кирилла Белошицкого, "уже есть экспертизы, которые подтверждают, что я, как учредитель и как директор, данных подписей на документах не ставил".

"Компания "Фриз Оил Групп" в правовом поле уже два года защищает свои права, в том числе права инвесторов и других соучредителей-акционеров Группы "Мотто", которые работают под этим брендом", - пояснил он.

"Мы подали все соответствующие заявления в правоохранительные органы, обращались в Минюст, но результат пока налицо - мы подозреваем, что наши оппоненты, используя свой админресурс и финансы, продвигают эту ситуацию, возможно, благодаря коррумпированности чиновников", - подчеркнул Белошицкий.

В свою очередь, адвокат Алла Кеба добавила, что "два года сеть "Мотто" успешно отбивалась от рейдеров в украинских судах всех инстанций, однако странным образом за это время виновных лиц правоохранительные органы так и не привлекли к ответственности".

По ее словам, факт подделки документов, которые стали основанием для незаконного изменения участников данных юридических лиц (договора купли-продажи корпоративных прав, решения участников предприятий в форме протоколов, акты) установлен почерковедческой экспертизой и судебными решениями.

"Так, решением суда, в том числе и Верховным судом по делу № 910/12279/18, признаны недействительными договора купли-продажи корпоративных прав от 12.03.2018 года и решение участников общества от 13.03.2018 года." - заявила адвокат.

Противоправность вступления в корпоративные права фиктивной компанией "Аруди Венчурс Прайвит Лимитед" (Индия) установлена также и административными судами. В хозяйственных делах по искам реальных участников юридических лиц, в том числе ООО "Фриз Оил Групп", уже установлены и подтверждены заключениями экспертов факты подделки подписей, договоров и решений.

Представители компании также подчеркивают, что "сегодня оппоненты снова пытаются уже при новой власти незаконно захватить чужое имущество". Рейдеры оперируют поддельными документами, паспортами, печатями, привлекают к своим противозаконным действиям "черных" регистраторов и нотариусов.

"Таким образом, поскольку судами различных инстанций уже установлена незаконность приобретения корпоративных прав подставной компанией "Аруди Венчурс Прайвит Лимитед", последние пытаются восстановить их с помощью Министерства юстиции Украины, путем подачи вышеупомянутых жалоб в Коллегию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации. И это несмотря на наличие арестов этих активов, запретов на проведение регистрационных действий и вступивших в силу решений судов. Однако, для рейдеров и решение суда не является препятствием для продолжения совершения преступных действий", - рассказала адвокат Алла Кеба.

"Я и мои коллеги - другие акционеры-участники, которые работают под брендом "Мотто", обращаемся к президенту, к министру юстиции, главам МВД и СБУ, с просьбой разобраться в этой ситуации, чтобы дали нам возможность работать и не допустили эти факты бандитизма, рейдерства и неправомерного захвата чужого имущества", - заявил директор "Фриз Оил Групп".

По словам топ-менеджеров компании, ряд установленных лиц причастен к этому продолжительному террору компаний и рейдерскому захвату активов, которые сейчас не разглашаются в силу следственной тайны. Среди них бывшие высокопоставленные чиновники, сотрудники правоохранительных органов, нотариусы, адвокат, а также государственные регистраторы.

Адвокат Денис Мацкевич также добавил, что рейдерские атаки происходят от "подставной индийской компании "Аруди Венчурс Прайвит Лимитед", а лица, которые используют ее, подделывают документы, которые затем подаются в различные органы государственной власти, суды, правоохранительные органы и на основании этой поддельной документации происходят незаконные регистрационные действия, меняются собственники и руководители предприятий, отчуждаются корпоративные права". "Соответственно, все это происходит незаконным способом", - заявил адвокат.

Он также пояснил, что логика рейдеров сейчас понятна: "Из-за того, что в судах при публичных и состязательных процессах фиктивные документы теряют юридическую силу, а регистрационные действия отменяются, оппоненты пытаются добиться своего посредством комиссии Минюста, которая единолично и непрозрачно принимает решения по рейдерским кейсам". "А кулуарные манипуляции вокруг дела "Мотто" стали очевидными еще из-за того, что комиссия по заявлению оппонентов, по поддельным документам в нарушение сроков на обжалование (2 месяца) все-таки странным образом приняла жалобу правонарушителей", - пояснил Денис Мацкевич.

"Несмотря на то, что следствие, а также экспертизы, которые проводятся в рамках уголовного производства, установили, что "Аруди" является подставной компанией, что директора и ее участники не имеют понятия о том, что здесь происходит от ее имени, Минюст принимает жалобу… и завтра по действиям, которые проходили 2 года назад в Госреестре, будет рассматриваться эта жалоба", - сообщил Денис Мацкевич.

Кроме того, Кирилл Белошицкий добавил, что "в результате такого террора, под ударом рейдеров сегодня оказались не только более 150 заправок сети и активы компаний, а более 2,5 тыс. работников предприятий, которые рискуют потерять свои рабочие места, а также члены их семей могут остаться без кормильцев".

Так же государство недополучит многомилионные платежи и сборы в бюджет Украины, которые оплачивают предприятия, работающие под брендом "Мотто".