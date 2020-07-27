Из приморского города Дананг во Вьетнаме эвакуируют 80 тысяч туристов из-за вспышки коронавируса нового неизвестного типа. Об этом сообщило правительство Вьетнама.

Туристов, большинство из которых жители Вьетнама, будут вывозить на самолетах местной авиакомпании. На это потребуется как минимум четыре дня.

25 июля коронавирус подтвердили у 57-летнего жителя Дананга. Он не выезжал из страны в течение месяца. Предполагается, что инфекцию завезли в страну нелегальные мигранты, либо произошла мутация вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных.26 июля в городе выявили еще два случая коронавируса, 27 июля - 11.

Ученые заявили, что в Дананге обнаружен новый, более агрессивный штамм COVID-19. Он быстрее размножается и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

С 28 июля на большей части территории Дананга вводится карантин и обязательный масочный режим. Жителям можно будет покидать жилища только для покупки еды и лекарств, работы на фабрике или в экстренных случаях. Собираться на улице больше чем по двое и нарушать дистанцию в 2 метра будет запрещено.

С начала пандемии во Вьетнаме зафиксировали 420 случаев коронавируса, 365 пациентов выздоровели, от инфекции никто не умер. Большинство случаев COVID-19 были завозными, поэтому власти закрыли границы и до сих пор не пускают иностранцев. До этой вспышки во Вьетнаме 99 дней не было заражений.

Ранее сообщалось, что в Киев из Вьетнама прибыло 300 аппаратов ИВЛ.