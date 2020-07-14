В Киев прибыла первая партия гуманитарной помощи вьетнамской компании Vingroup JSC из 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких Vsmart VFS-510. Общая стоимость первой партии - $2,373 млн, сообщает МИД Украины.

До конца августа Вьетнам планирует передать Украине еще 600 аппаратов ИВЛ производства Vingroup JSC.

Аппараты ИВЛ модели Vsmart VFS-510 производятся на предприятиях Vingroup по технологии американской компании медицинского оборудования Medtronic. Они сертифицированы Министерством здравоохранения Вьетнама.

После завершения оформления на таможне аппараты ИВЛ будут переданы Государственному предприятию "Укрмедпостач", где они пройдут сертификацию и будут распределены среди украинских больниц. Министр иностнанных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети прокомментировал прибытие партии медицинского оборудования.

Государство не платит за эти ИВЛ ни копейки. Речь идет исключительно о гуманитарной помощи. Поэтому нам удалось сохранить миллионы долларов для бюджета и других нужд украинцев. Это один из тех результатов, которыми я особенно доволен как министр, и за которые не грех выпить бокал вина. Вечером.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом. Также "Подробности" писали, что Кабмин выделит 100 млн гривен на закупку украинских аппаратов ИВЛ.