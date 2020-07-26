Боевики "ДНР" и "ЛНР" получили приказ соблюдать режим тишины [ Редактировать ]
Боевики самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получили приказы о соблюдении режима тишины в связи с новым соглашением о прекращении огня. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Донецке и Луганске.
Напомним, что в среду, 22 июля, участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. Вместе с тем, как пишет издание, с 21 июля 2019 года на Донбассе действует бессрочное перемирие, которое никто не отменял.
С 00:01 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. По обе стороны линии разграничения запрещается:
- использование любых видов летательных аппаратов;
- применение огня, включая снайперский;
- размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях.
За нарушения режима тишины вводятся дисциплинарные меры, планируется создание координационного механизма для реагирования на нарушения.
В связи с запланированным перемирием Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак выпустил заявление:
Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих права, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины. Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.
Вместе с тем, как пишет издание, с 21 июля 2019 года на Донбассе действует бессрочное перемирие, которое никто не отменял.
Ранее сообщалось, что Украина посчитала потери за годы войны на Донбассе.
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