Боевики самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получили приказы о соблюдении режима тишины в связи с новым соглашением о прекращении огня. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Донецке и Луганске.

Напомним, что в среду, 22 июля, участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. Вместе с тем, как пишет издание, с 21 июля 2019 года на Донбассе действует бессрочное перемирие, которое никто не отменял.

С 00:01 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. По обе стороны линии разграничения запрещается:

использование любых видов летательных аппаратов;

применение огня, включая снайперский;

размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях.

За нарушения режима тишины вводятся дисциплинарные меры, планируется создание координационного механизма для реагирования на нарушения.

В связи с запланированным перемирием Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак выпустил заявление:

Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих права, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины. Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.

Вместе с тем, как пишет издание, с 21 июля 2019 года на Донбассе действует бессрочное перемирие, которое никто не отменял.

Ранее сообщалось, что Украина посчитала потери за годы войны на Донбассе.