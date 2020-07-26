Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников женился на ведущей телеканала ICTV Юлия Зорий. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Пара лишь официально оформила свой союз, а "свадебный пир" с гостями устроят после улучшения эпидемиологической ситуации в стране, рассказал 54-летний Резников.

Брак мы регистрировали в центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других.

Помолвка Резникова и Зорий состоялась в День всех влюбленных, 14 февраля этого года. Расписаться пара планировала в июне, однако церемонию перенесли на 25 июля в связи с эпидемией коронавируса, рассказала невеста.

Безопасность для нас на первом месте. Карантин не повлиял на наши отношения, наоборот, укрепил их еще больше. Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность.

На росписи присутствовали только свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое "звездных" гостей.

Ранее Резников заявил, что местных выборов на территории оккупированного Донбасса не будет.