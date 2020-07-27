Германия ввела обязательные тесты на COVID-19 для туристов [ Редактировать ]
Правительство Германии вводит обязательное тестирование на коронавирус для граждан, которые въезжают в страну из регионов повышенного риска. Новые правила въезда вступают в силу со следующей недели. Об этом в Twitter написал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Такое решение было принято в понедельник, 27 июля, во время заседания Минздрава.
"Мы не должны допускать, чтобы возвращающиеся незаметно заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан", - написал Шпан.
Ранее мы писали, что вспышка неизвестного типа коронавируса вызвала панику во Вьетнаме.
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