Соцопитування групи "Рейтинг" показало головного противника Зеленського на виборах [ Редактировать ]
Якби вибори відбулися вже завтра, то... Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати нових опитувань. Виявилося, що Володимира Зеленського підтримують більше 30 відсотків респондентів. А от його суперником на президентських виборах у другому турі бачать суперником співголову "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка. У нього майже 14 з половиною відсотків.
А от у парламент, за опитуванням "Рейтингу", потрапили б чотири партії. А саме за "слуг" готові проголосувати 28 відсотків опитаних. За "Опозиційну платформа - За життя" - 16. За ними йдуть - "Європейська солідарність" та "Батьківщина". 14 і 10 процентів довіри відповідно.
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