Житель Австралии купил лотерейный билет и на выходных забыл его в автомобиле

Об этом пишет The Lott.

По информации, в понедельник отправлялся на работу, то случайно обнаружил билет в салоне машины. Проверив комбинацию чисел, австралиец глазам не поверил – он стал богаче на два миллиона долларов.

Отмечается, что выигрыш новоиспеченный миллионер потратит на ремонт квартиры, а остальные положит на свой счет в банке.

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