"Забытый" билет превратил мужчину в мультимиллионера [ Редактировать ]
Житель Австралии купил лотерейный билет и на выходных забыл его в автомобиле
Об этом пишет The Lott.
По информации, в понедельник отправлялся на работу, то случайно обнаружил билет в салоне машины. Проверив комбинацию чисел, австралиец глазам не поверил – он стал богаче на два миллиона долларов.
Отмечается, что выигрыш новоиспеченный миллионер потратит на ремонт квартиры, а остальные положит на свой счет в банке.
Читайте также, американец выиграл в лотерею 22 миллиона долларов, половину из которых отдал другу. Мужчины договорились о разделе любых денег.
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