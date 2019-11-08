Пенсионерка сорвала джекпот и забыла лотерейный билет [ Редактировать ]
В США женщина выиграла в лотерею 12,3 тысячи долларов (294 000 гривен). Однако от волнений победительница забыла лотерейный билет в магазине. Об этом сообщает UPI.
Известно, что пенсионерка сыграла в лотерею во время того, как была с мужем в торговом центре. Женщина выбрала виртуальные скачки и сделала ставку с двумя розыгрышами на лошадей 2, 5, 10 и 7.
Когда номера совпали, она отнесла билет кассиру, и тот подтвердил, что она может претендовать на крупный приз. Женщина побежала к мужу рассказать о победе, однако потом поняла, что забыла билет.
Пара вернулась в торговый центр, и сотрудник магазина вернул ей билет.
Ранее сообщалось, что мужчина выиграл в лотерею 32 миллиона долларов.
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