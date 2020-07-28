Взрыв на базе отдыха под Львовом: полиция открыла дело [ Редактировать ]
Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на одной из баз отдыха во Львовской области. В результате него погиб 41-летний львовянин. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
"Следователи отдела по расследованию преступлений против жизни и здоровья человека следственного управления полиции Львовской области квалифицировали преступление по пункта 5 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины", - указано в сообщении.
Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Указано, что на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа Мостиского отделения полиции, а также специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб и подразделений областной полиции.
Напомним, на базе отдыха во Львовской области прогремел взрыв. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни.
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