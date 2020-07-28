Во Львовской области, на одной из баз отдыха произошел взрыв. Погиб человек - 41-летний львовянин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

Взрыв произошел на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

Сегодня, 28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни.

Сейчас проводят первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Читайте также, в центре Киева произошел взрыв. ЧП случилось в жилом доме на Подоле, причины происшествия устанавливаются.