Выборы в Беларуси: ЦИК отказался регистрировать главного конкурента Лукашенко [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Беларуси проголосовала за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующей власти Виктора Бабарико.
Об этом сообщает TUT.by.
Причиной такого решения в ЦИК назвали "незадекларированную собственность в офшорах".
Как сообщили в ЦИК, такие данные они получили от Комитета госконтроля Беларуси.
Примечательно, что Бабарико считается наиболее серьезным противником Александра Лукашенко на предстоящих выборах. По данным опроса, за него готовы голосовать до 50% белорусов.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа.
Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли очередные дела против соперника Лукашенко.
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