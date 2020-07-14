Центральная избирательная комиссия Беларуси проголосовала за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующей власти Виктора Бабарико.

Об этом сообщает TUT.by.

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Причиной такого решения в ЦИК назвали "незадекларированную собственность в офшорах".

Как сообщили в ЦИК, такие данные они получили от Комитета госконтроля Беларуси.

Примечательно, что Бабарико считается наиболее серьезным противником Александра Лукашенко на предстоящих выборах. По данным опроса, за него готовы голосовать до 50% белорусов.

Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа.

Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли очередные дела против соперника Лукашенко.