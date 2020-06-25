Лукашенко пожаловался на "кукловодов" из России и Польши [ Редактировать ]
Во внутренние дела Беларуси и избирательную кампанию идет вмешательство извне - из России и Польши. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко, передает "БелТА". Он обвинил своих соперников в том, что они требуют честных выборов, но сами ведут себя нечестно.
"Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Владимиром Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела".
Президент Беларуси пожаловался на "жуткие фейки", которые активно распространяют в интернете с целью дискредитировать власть.
"Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет".
Лукашенко пожаловался что люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этой информации.
"Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это".
Напомним, что 9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Предвыборная кампания сопровождается острой политической борьбой. Беларусский лидер уже заявлял о предотвращении "майдана" в Минске и "зарубежных кукловодах", стоящих за его оппонентами.
Главный соперник действующего президента - экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико задержан по обвинению в финансовых преступлениях.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров запретил гражданам Украины с 1 сентября ездить в Беларусь по внутренним паспортам.
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