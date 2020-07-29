Вакцину против коронавируса будет разработывать суперкомпьютер от IBM [ Редактировать ]
Власти США задействуют суперкомпьютер Summit, созданный корпорацией IBM, для разработки вакцины и лекарств от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальных служб США.
Суперкомпьютер Summit будет выполнять комплексный анализ огромного количества данных о COVID-19. Машина будет обрабатывать массивные интегрированные наборы данных о коронавирусе, чтобы помочь ученым определить потенциальные методы лечения пациентов с COVID-19 и создать вакцину.
Суперкомпьютер Summit находится в Национальной лаборатории США Ок-Ридж в штате Теннесси. Он разработан компанией IBM совместно с производителем графических процессоров NVIDIA. Производительность этой вычислительной машины достигает 200 петафлопс или 200 тысяч триллионов операций в секунду.
В течение двух лет Summit считался самым быстродействующим компьютером в мире, пока в июне 2020 года его не превзошел японский суперкомпьютер Фугака. Он используется в сфере астрофизики, раковых исследований и системной биологии.
Ранее сообщалось, что суперкомпьютер MOGON II определил самые эффективные препараты для лечения коронавируса.
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