Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Так, глава государства уволил заместителя главы АМКУ и еще одного переназначил.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Зеленский подписал указ об увольнении Нины Сидоренко с должности заместителя главы АМКУ - государственного уполномоченного.

В то же время, президент уволил Наталью Буроменскую з должности замглавы АМКУ и переназначил на эту же должность со статусом "государственный уполномоченный".

Напомним, ранее Рада назначила главу Антимонопольного комитета.