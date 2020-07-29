Зеленский провел кадровые изменения в Антимонопольном комитете [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Так, глава государства уволил заместителя главы АМКУ и еще одного переназначил.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
Зеленский подписал указ об увольнении Нины Сидоренко с должности заместителя главы АМКУ - государственного уполномоченного.
В то же время, президент уволил Наталью Буроменскую з должности замглавы АМКУ и переназначил на эту же должность со статусом "государственный уполномоченный".
Напомним, ранее Рада назначила главу Антимонопольного комитета.
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