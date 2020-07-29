Жодне із завдань, які поставив перед собою уряд, не виконане

Уряд підняв білий прапор перед новими викликами. Саме так розцінюють роботу Кабміну у партії "Простих людей". Лідер політсили Сергій Каплін вважає, що жодне із завдань, які поставив перед собою уряд, не виконане.

Це стосується і забезпечення робочими місцями, і підвищення зарплат та пенсій, і навіть боротьби з пандемією.