Сергій Каплін звинуватив Кабмін у невиконанні обіцянок перед українцями [ Редактировать ]
Уряд підняв білий прапор перед новими викликами. Саме так розцінюють роботу Кабміну у партії "Простих людей". Лідер політсили Сергій Каплін вважає, що жодне із завдань, які поставив перед собою уряд, не виконане.
Це стосується і забезпечення робочими місцями, і підвищення зарплат та пенсій, і навіть боротьби з пандемією.
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