Якщо долар буде по 30 - Кабмін тут ні до чого. На цьому, напередодні, наголосив прем'єрміністр Денис Шмигаль. Голова уряду запевнив, що Кабінет міністрів - не має відношення до формування курсу валют.

Мовляв - відповідальність лежить виключно на Національному банку. Натомість, уряд має інші пріоритети. Зокрема - розвиток промисловості та залучення інвестицій.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: