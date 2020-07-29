Кабмін не має відношення до курсу гривні - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Якщо долар буде по 30 - Кабмін тут ні до чого. На цьому, напередодні, наголосив прем'єрміністр Денис Шмигаль. Голова уряду запевнив, що Кабінет міністрів - не має відношення до формування курсу валют.
Мовляв - відповідальність лежить виключно на Національному банку. Натомість, уряд має інші пріоритети. Зокрема - розвиток промисловості та залучення інвестицій.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Ми чомусь, завжди приділяли менше уваги внутрішнім інвестиціям в економіку України. Зараз, під час коронакризи настав момент - коли внутрішній інвестор - пріоритет і надія для економіки України. Стосовно точок росту - потрібно виділити наступні декілька важливих напрямів. Це розвиток промисловості, підтримка національного виробника.
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