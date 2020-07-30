"Токсичный" поезд попал в аварию (видео) [ Редактировать ]
Фото: Azcentral
В американском штате Аризона случилась масштабная железнодорожная катастрофа, в которой случился разлив токсичных веществ из цистерн.
Об этом сообщает Azcentral.
По информации, что загорелись около десяти вагонов, в парковую зону под мостом упали три цистерны с токсичными веществами
Отмечается, что крушение произошло ранним утром, поэтому удалось избежать многочисленных жертв.
Ранее мы писали, что в Чехии столкнулись пассажирские поезда. По предварительным данным, получили травмы до 60 человек.
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