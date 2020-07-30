Кабинет министров Украины разрабатывает закон о создании частных СИЗО.

Об этом сообщает правительственный портал.

По информации, законопроект был согласован с органами власти и внесен на рассмотрение в Кабмин.

Законопроект о взаимодействии с частным сектором в отношении частных СИЗО уже разработан, согласован с другими органами власти и внесен в Кабинет министров.

Отмечается, что министерство разработало и большой инфраструктурный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за пределы городов. Он отметил, что сейчас предусмотрено дополнительное закрытия восьми тюрем.

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