В Кабмине создается законопроект о частных СИЗО [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины разрабатывает закон о создании частных СИЗО.
Об этом сообщает правительственный портал.
По информации, законопроект был согласован с органами власти и внесен на рассмотрение в Кабмин.
Законопроект о взаимодействии с частным сектором в отношении частных СИЗО уже разработан, согласован с другими органами власти и внесен в Кабинет министров.
Отмечается, что министерство разработало и большой инфраструктурный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за пределы городов. Он отметил, что сейчас предусмотрено дополнительное закрытия восьми тюрем.
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