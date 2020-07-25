Платные камеры в СИЗО добавили в бюджет Украины более 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

По информации, эксперимент Минюста принес государству 318 тысяч гривен и его было решено продолжать.

Средства за пользование камерами с улучшенными условиями продолжают поступать. По состоянию на 22 июля уже получено более 318 тысяч гривен. Поэтому эксперимент работает.

Отмечается, что за вырученные средства будут ремонтировать камеры следственных изоляторов.

Ранее мы писали, что министр юстиции Украины Денис Малюська представил VIP-камеры в СИЗО в качестве подарка.