Кабмин назвал условие отказа от самоизоляции после посещения стран "красной зоны" [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины разрешил туристам не придерживаться самоизоляции, если они сделали за границей тесты на коронавирус с отрицательным результатом.
В документе отмечается, что самоизоляция или обсервация лица в связи с пересечением государственной границы прекращается, в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после пересечения границы или не ранее, чем за 48 часов до пересечения.
Имеются в виду страны, которые внесены в "красную" зону - со значительным распространением коронавируса среди населения.
Ранее туристы могли сделать тесты только по прибытию в Украину в местных лабораториях.
Ранее мы писали, что ВОЗ спрогнозировала появление вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.
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