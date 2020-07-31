В Киеве закрыли на карантин общежитие КПИ [ Редактировать ]
В Киеве закрыли на карантин общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского". В общежитии зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом в ходе брифинга рассказал столичный градоначальник Виталий Кличко.
"После обнаружения первых больных в общежитии провели полную дезинфекцию... Общежитие закрыли на карантин", - сказал мэр.
Он добавил, что в здании общежития постоянно проводят дезинфекцию и возле него дежурят сотрудники полиции.
По словам Кличко, в общежитии заболели 133 курсанта, из них госпитализировали 10 курсантов и одного преподавателя. Всего в общежитии проживают 152 курсанта.
"Другие курсанты лечатся в общежитии под контролем", - сказал столичный градоначальник.
Он добавил, что зараженные получают необходимую медицинскую помощь, а специалисты "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" тестируют всех контактных лиц заболевших.
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