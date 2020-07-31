Неизвестные преступники похитили и обезглавили скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского в городе Легница на западе Польши. Об этом сообщает местный портал LCA.pl.

Скульптуру украли в ночь на 30 июля с городского кладбища. Днем памятник Рокоссовскому без головы обнаружили в поле. Полиция ищет голову и булаву советского военачальника, а также вандалов, причастных к преступлению.

Скульптура дважды Героя Советского Союза маршала Константина Рокоссовского была частью экспозиции Музея меди, расположенного на кладбище Советской Армии.

Ранее сообщалось, что в Ровно памятник советскому военачальнику покрасили в розовый цвет.