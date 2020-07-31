В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского (фото) [ Редактировать ]
Неизвестные преступники похитили и обезглавили скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского в городе Легница на западе Польши. Об этом сообщает местный портал LCA.pl.
Скульптуру украли в ночь на 30 июля с городского кладбища. Днем памятник Рокоссовскому без головы обнаружили в поле. Полиция ищет голову и булаву советского военачальника, а также вандалов, причастных к преступлению.
Скульптура дважды Героя Советского Союза маршала Константина Рокоссовского была частью экспозиции Музея меди, расположенного на кладбище Советской Армии.
Ранее сообщалось, что в Ровно памятник советскому военачальнику покрасили в розовый цвет.
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