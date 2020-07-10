В ночь на пятницу, 10 июля, в Ровно неизвестные покрасили в розовый цвет памятник советскому командиру дивизии Михаилу Богомолову. Об этом сообщает "Общественное. Новости".

Монумент в виде танка установлен в Сквере украинских добровольцев в районе пивзавода, рядом с судом и районным отделением полиции. Изначально он был темно-зеленого цвета. В полиции сообщили, что открыли производство по факту надругательства над могилой.

Монумент является противоречивым с точки зрения декоммунизации. Раньше сквер раньше носил имя Богомолова, но был переименован в честь украинских добровольцев, а памятник оставили.

Комдив Богомолов участвовал в боях против войск Украинской народной республики и дважды захватывал Ровно в составе Красной армии.

Украинский институт национальной памяти заявлял, что памятник комдиву Богомолову должен подвергнуться декоммунизации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал, что за снос памятников будут сажать на 10 лет.