Це не перша аварія на цій трасі за останній час

Смертельна ДТП в Криму. На трасі "Таврида" у Білогорському районі пасажирський мікроавтобус врізався у "Камаз". Загинуло дев'ятеро осіб, серед них водій. Іще стільки ж із травмами у лікарні.

За попередньою інформацією, мікроавтобус прямував до Сімферополя, водій був тверезий, припускають, що він заснув за кермом. Серед постраждалих - один громадянин України, решта - росіяни.

Це не перша аварія на цій трасі за останній час. Три дні тому внаслідок ще однієї ДТП там травмувалися троє осіб.