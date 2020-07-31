В Криму вантажівка "розмазала" маршрутку: дев'ять людей загинули [ Редактировать ]
Смертельна ДТП в Криму. На трасі "Таврида" у Білогорському районі пасажирський мікроавтобус врізався у "Камаз". Загинуло дев'ятеро осіб, серед них водій. Іще стільки ж із травмами у лікарні.
За попередньою інформацією, мікроавтобус прямував до Сімферополя, водій був тверезий, припускають, що він заснув за кермом. Серед постраждалих - один громадянин України, решта - росіяни.
Це не перша аварія на цій трасі за останній час. Три дні тому внаслідок ще однієї ДТП там травмувалися троє осіб.
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