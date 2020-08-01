Коронавирус в Украине: число заболевших превысило 70 тысяч [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки медики зафиксировали 1172 случая коронавирусной болезни.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
В общем за время пандемии в Украине подтвердили 71 056 случаев коронавируса. При этом, выздоровели 39 308 человек, из которых 556 - за последние сутки.
За сутки умерли от болезни 16 человек. Общее число жертв составляет 1709 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и Киеве (101 случай).
Ранее сообщалось, что Украина получит вакцину от коронавируса.
Также мы писали о том, что житель Тернопольской области в третий раз заразился коронавирусом.
по теме
Коронавирус в Киеве: назван район-лидер по количеству заболевших
В столице насчитывается уже 7 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19
В Киеве количество заболевших коронавирусом значительно увеличилось
За минувшие сутки от коронавирусной болезни в столице умерли 2 человека
Создана программа, которая рассчитывает риск смерти от коронавируса
Исследователи используют технологии искусственного интеллекта для прогнозирования риска развития критических состояний у пациентов с тяжелым течением COVID-19
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на четверг, 23 июля, в Украине зафиксировали 61 851 случаев COVID-19
Коронавирус в Украине: количество зараженных уменьшается
Общее количество заболевших составляет 59 493 человека