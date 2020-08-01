В Украине за минувшие сутки медики зафиксировали 1172 случая коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

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В общем за время пандемии в Украине подтвердили 71 056 случаев коронавируса. При этом, выздоровели 39 308 человек, из которых 556 - за последние сутки.

За сутки умерли от болезни 16 человек. Общее число жертв составляет 1709 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и Киеве (101 случай).

Ранее сообщалось, что Украина получит вакцину от коронавируса.

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