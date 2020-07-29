В Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского оборудовали специальный пункт для тестирования пассажиров на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Тестирование осуществляется в общедоступной зоне, возле медпункта на первом этаже Терминала А. Анализы подбирают сотрудники клиники VERDE Medical Clinic.

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Отмечается, что исследование преимущественно проходят пассажиры, прилетевшие из стран "красной зоны", однако, при желании, тест может пройти любой пассажир.

Стоимость услуги составляет 1700 грн за одного человека. Тестирование можно оплатить онлайн на сайте клиники, наличными или банковской картой.

Результаты исследования будут отправлены на электронную почту пассажира в течение 24 часов после прохождения теста. Также результаты тестов лаборатория отправляет в Центр общественного здоровья.

При наличии отрицательного результата с мобильного приложения "Дій вдома" пассажиру придет уведомление о снятии с резервации и прекращении действия двухнедельного контроля самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Украине в двух международных аэропортах власти решили установить лаборатории ПЦР-тестирования на коронавирус.

Также мы писали о том, что Минздрав значительно увеличит тестирование на COVID-19.