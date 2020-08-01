Самый красивый звездопад года пройдет августе [ Редактировать ]
В ночь на 13 августа пройдет самый красивый звездопад года - метеорный поток Персеиды. В этом году ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе, передает "Урядовый курьер".
Ежегодно в августе можно увидеть без каких-либо оптических приборов это красивое астрономическое явление, известное как "августовский звездопад".
Сотни "падающих звезд" появятся со стороны созвездия Персея: они образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных когда-то кометой Свифта-Таттла (период полного оборота кометы составляет 135 лет, последний раз она была близко к Земле в декабре 1992 года). Мельчайшие частицы, часто размером с горошину, проникают в атмосферу со скоростью 216 000 км в час и на высоте от 80 до 100 километров сгорают, образуя "звездный дождь". Его интенсивность постепенно растет, достигает пика и постепенно угасает.
Открывателем ежегодного метеорного дождя Персеид называют бельгийца Адольфа Кетеле: он сообщил об этом зрелище в августе 1835.
Кстати, в Европе Персеиды называют "слезами Лаврентия" - по имени святого Лаврентия, который умер мученической смертью 10 августа 258 года. По легенде, в этот день льются горячие слезы святого.
Лучше всего наслаждаться красивым астрономическим явлением далеко от городов, залитых искусственным светом.
Ранее мы писали о том, каких знаков зодиака в августе ждет невероятный успех.
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