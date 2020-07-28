Звездопады Персеиды и Дельта-Аквариды: где и когда смотреть [ Редактировать ]
28 июля во ночном небе можно наблюдать уникальное явление - звездопад Дельта-Аквариды. Об этом сообщает news.lviv-company.in.ua.
Звездопад уже можно наблюдать с Южного полушария Земли. Его пик припадет в ночь с 28 на 29 июля в период с 22.00 до 4.30.
Количество метеоров Дельта-Аквариды на небе будет достигать 20 штук в час. Увидеть их можно в южной части неба вблизи созвездия Водолея.
Чтобы увидеть метеоры, астрономы советуют поехать за город. Ведь чем дальше от искусственного освещения - тем лучше видно небо.
Это космическое явление безопасное и наблюдается ежегодно примерно в то же время.
В свою очередь, в Северном полушарии лучше наблюдать звездопад Персеиды.
Пик звездопада приходится на ночь с 12 на 13 августа, примерно с 2.00 до 3.00. Чтобы увидеть это явление, нужно найти созвездие Персея, которое находиться почти в центре восточной части неба.
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