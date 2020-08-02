Наталье Могилевской - 45: малоизвестные факты о певице [ Редактировать ]
Певица, народная артистка Украины - Наталья Могилевская, 2 августа, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 45 лет. На свой день рождения артистка поделилась ярким фото в своем Instagram-аккаунте и со словами благодарности обратилась ко всем своим поклонникам, близким и родным людям.
Сегодня мой день, дорогие мои! Я благодарна моим Родителям. Я благодарна Богу. Я благодарна Планете Земля. Я благодарна вам, мои зрители, без которых не было бы меня. #ясядувбелыйсамолет #деньрождения #спасибовам #могилевская #легендаалексеевна
Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)
Наталья родилась в Киеве. Карьеру начала в 20 лет. Ее отец Алексей был геологом и руководителем производства. Погиб, когда Наталья была еще очень юной. Обстоятельства смерти она никогда публично не комментирует. А мама, Нина, работала поваром в ресторане. Умерла в 2013-м году после тяжелой болезни.
Начало карьеры
Первые песни Натальи Могилевской "Девчонка с волосами цвета лилий", "Подснежник" и "Иерусалим" имели большую популярность.
После победы на творческом конкурсе "Славянский базар" в 1995 году певица решила покорить большую сцену. И выпуск первой пластинки не обошелся без инцидента.
Первую запись студийного альбома похитили воры при ограблении авто. Поэтому "Ла-ла-ла" покорил украинцев уже летом 1997 года.
Брак с Дмитрием Чалым
Как известно, брак Натальи с Дмитрием Чалым длился всего год. Они сыграли пышную свадьбу в августе 2004 года. Все казалось идеальным, но причина такого кратковременного брака показала себя с первых дней совместной жизни. Оказывается, что пара через силу жила вместе столько времени.
Через неделю я поняла, что у нас совершенно разные интересы, мы не можем быть мужем и женой, и что встречаться по выходным и веселиться — это одно, а вместе жить — это было страшно в моем понимании. Поэтому я выдержала приличествующих хотя бы полгода прежде, чем объявить всем, что этот брак не удался...
В 2004 году певица всколыхнула общественность громкой свадьбой с молодым киевским бизнесменом Дмитрием Чалым. Брак длился меньше года. Позже у артистки завязались отношения с разведенным бизнесменом Егором Долининым. Жили в гражданском браке и воспитывали 3-х дочерей мужчины от первого брака. Но в 2011-м и эти отношения закончились.
Весной 2017 года, когда Наталья вернулась из Индии в шоу-бизнес, то рассказала, что теперь она наконец нашла счастливую любви. Имя избранника держит в тайне.
Награды
С первых лет сольной карьеры Наталья Могилевская завоевала звание лучшей певицы. Впоследствии в 2001 году певица получила государственную награду и стала Заслуженной артисткой Украины, а в 2004-м - Народной артисткой.
Но это не все отличия Натальи Могилевской. Талантливая и целеустремленная звезда покоряла немало конкурсов, в частности, "Славянский базар", "Червона рута", "Море друзей".
Кроме этого, она получила награды на вручении премий "YUNA" и "Золотая Жар-птица".
Напомним, ранее Наталья Могилевская кардинально сменила имидж для нового клипа.
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