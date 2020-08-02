За час пандемії в країні в рази зросли продажі велосипедів

А у Бельгії завдяки коронавірусу став успішним новий стартап. За час пандемії в країні в рази зросли продажі велосипедів. Де є попит, там є і пропозиція. Шанс заробити місцеві бізнесмени використали. Нові фірми взялися за виробництво електробайків і встигли створити прибуткову справу. Олена Абрамович - розкаже більше.

В громадський транспорт тільки в масці. На власному авто - не уникнути заторів. Тож найзручнішою опцією пересування для мешканців Брюсселя залишився велосипед. Особливо після того, як за час пандемії міська влада збудувала 40 кілометрів велодоріжок, забравши чимало простору в автомобілістів.

Посприяла популярності велотранспорту і погода. У Брюсселі зазвичай дощить і за рік тут більше опадів, ніж, наприклад, у Лондоні. Та це літо - особливо сонячне.

Жульєт Неньйон, жителька Брюсселю:

Коли хороша погода - то це одне задоволення. Та й система громадського транспорту у нас не завжди дозволяє дістатися з пункту А в пункт Б швидко і без пересадок. Мені, наприклад, найшвидше з дому до центру їхати саме на велосипеді.

Сандрін Дочен, жителька Брюсселю:

Я і до коронавірусу їздила на велосипеді. А тепер громадський транспорт менш клієнтоорієнтований і більш стресовий - тому віддаю перевагу велосипеду.

Такі тенденції стали порятунком для стартапу 32-річного брюссельця Адріана Розе. Ще 2018 молодий підприємець взявся за виробництво електровелосипедів. Вкладати у рекламу в 2020 у нього вже не залишалось коштів. Та вона виявилась непотрібною.

Адріан Розе, співзасновник стартапу з виробництва електровелосипедів:

Люди почали боятися громадського транспорту. І в нас стався реальний пік, попит просто вибухнув. За січень-червень продажі зросли утричі.

Купують електробайки в Адріана не лише через те, що так легше педалі крутити, а й завдяки системі безпеки. Крадіжка велосипеда у Бельгії річ звична. Не допомагають ні міцні замки, ні страхування - бо загалом можуть компенсувати не більше двох втрачених засобів транспорту на рік.

Адріан Розе, співзасновник стартапу з виробництва електровелосипедів:

Якщо хтось вкраде такий велосипед, він нічого не зможе з ним зробити. Увімкнути його неможливо. Бо для цього потрібен спеціальний додаток з особистим логіном і паролем.

Виграли від пандемії й інші виробники двоколісних. А ще підприємці, які займаються ремонтом велосипедів. І такий тренд, схоже, закріпиться в Брюсселі. Бо з першого січня наступного року 85% доріг міста матимуть обмеження швидкості до 30 кілометрів за годину.

Паскаль Смет, держсекретар Брюсселю з питань урбаністики:

Ми намагаємось змінити ментальність людей. Вони помічають, наскільки тихішим стає місто, їм подобається, коли машин менше. Під час поїздки на велосипеді чи на прогулянці можна милуватися красивими будівлями, яких ми не бачимо, коли в авто.

Згодні з такою позицією міської влади далеко не всі мешканці міста, проте рішення ухвалені, і брюссельцям доводиться звикати до нової - велосипедної реальності.