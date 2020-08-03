У Білорусі відмовилися встановлювати відеокамери на виборчих дільницях [ Редактировать ]
У ЦВК Білорусі відмовилися встановлювати відеокамери на виборчих дільницях, - про це йдеться у відповіді відомства на запит ЗМІ. Пропозицію подав представник штабу опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тихановської.
У ЦВК вважають, що встановлення камер не відповідає законам. Як реалізувати проект на практиці - не знають.
У Білорусі кілька тижнів проходять численні мітинги на підтримку опозиціонерів. Раніше кількох заарештували або відсторонили від участи у перегонах. Волевиявлення має відбутися 9 серпня.
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