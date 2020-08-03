У ЦВК Білорусі відмовилися встановлювати відеокамери на виборчих дільницях, - про це йдеться у відповіді відомства на запит ЗМІ. Пропозицію подав представник штабу опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

У ЦВК вважають, що встановлення камер не відповідає законам. Як реалізувати проект на практиці - не знають.

У Білорусі кілька тижнів проходять численні мітинги на підтримку опозиціонерів. Раніше кількох заарештували або відсторонили від участи у перегонах. Волевиявлення має відбутися 9 серпня.