Под Киевом случилось жуткое ДТП с жертвами [ Редактировать ]
В Киевской области случилось ужасное ДТП, унесшее жизни 4 людей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, столкновение двух легковых автомобилей: ВАЗ-2106 и Deawoo Lanos случилось поздно вечером на трассе Борисполь - Днепр.
На место происшествия был направлен дежурный караул 27-й Государственной пожарно-спасательной части г.Переяслав. По прибытию установлено, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106, в результате чего 4 человека погибли и 1 травмирован.
Отмечается, что спасатели провели разблокирование из покореженного автомобиля потерпевшего водителя Daewoo Lanos и 4 погибших.
Фото: ГСЧС
Ранее мы писали, что на трассе "Киев-Чоп" случилось кровавое ДТП. Авария произошла возле села Дубина Бродовского района.
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