В Киевской области случилось ужасное ДТП, унесшее жизни 4 людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, столкновение двух легковых автомобилей: ВАЗ-2106 и Deawoo Lanos случилось поздно вечером на трассе Борисполь - Днепр.

На место происшествия был направлен дежурный караул 27-й Государственной пожарно-спасательной части г.Переяслав. По прибытию установлено, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106, в результате чего 4 человека погибли и 1 травмирован.

Отмечается, что спасатели провели разблокирование из покореженного автомобиля потерпевшего водителя Daewoo Lanos и 4 погибших.

Фото: ГСЧС

Ранее мы писали, что на трассе "Киев-Чоп" случилось кровавое ДТП. Авария произошла возле села Дубина Бродовского района.