В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо".

Очевидцы сообщают, что мужчина требует 40 тыс. грн . Однако это не подтвержденная информация.

Вокруг одной части здания по-прежнему оцеплена дорога, вокруг другой - есть проезд. Бизнес-центр внутри не оцеплен. В той части здания, где нет террориста, еще какое-то время работали люди, потом начали сами покидать офисы.

Тем временем, на месте уже спецгруппа "Альфа". Готовятся снайперы. Террорист заявил, что взрывчатка сдетонирует даже в случае его смерти.

Ранее мы писали о том, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской.

Также появилась первая информация о захватчике и о том, кого он взял в заложники.

Кроме того, появилось фото террориста. Он хочет выйти в прямой эфир на нескольких телеканалах, чтобы озвучить свои требования. Тем временем, очевидцы сообщают, что он требует выплатить ему 40 тысяч гривен.

Один из журналистов прорвался в здание и показал, что происходит внутри.