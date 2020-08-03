В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо". Мужчина, захвативший банк - гражданин Узбекистана. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

Также появилось фото киевского террориста, который угрожает взорвать бизнес-центр в центре Киева вместе с заложницей. Мужчину зовут Каримов Сухроб Рахматович, он 1988 года рождения. Живет в Запорожской области.

Очевидцы сообщили, что мужчина требует 40 тыс. грн..

По его словам, террорист привязал шнурок, который ведет из рюкзака, к своей ноге.

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