Кого взяли в заложники в центре Киева [ Редактировать ]
В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо".
Террорист хочет выйти в прямой эфир, чтобы озвучить свои требования. В заложниках находится начальник отделения "Универсал-банка".
На фото захватчик и заложница.
Тем временем, на место приехала Нацгвардия и "скорая". Дорогу перекрыли, прохожих, желающих посмотреть, что происходит, не подпускают.
Киевлян просят не ходить возле перекрестка Владимирской и Богдана Хмельницкого.
Отметим, что работники захваченного бизнес-центра перед эвакуацией взяли с собой компьютеры.
"Работать-то все равно нужно", - объясняют они.
Ранее мы писали о том, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской
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