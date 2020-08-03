В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо".

Террорист хочет выйти в прямой эфир, чтобы озвучить свои требования. В заложниках находится начальник отделения "Универсал-банка".

На фото захватчик и заложница.

Тем временем, на место приехала Нацгвардия и "скорая". Дорогу перекрыли, прохожих, желающих посмотреть, что происходит, не подпускают.

Киевлян просят не ходить возле перекрестка Владимирской и Богдана Хмельницкого.

Отметим, что работники захваченного бизнес-центра перед эвакуацией взяли с собой компьютеры.

"Работать-то все равно нужно", - объясняют они.

Ранее мы писали о том, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской