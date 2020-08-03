"Андерлехт" подписал украинского защитника [ Редактировать ]
Бельгийский футбольный клуб "Андерлехт" подписал контракт с украинским защитником Богданом Михайличенком.
Об этом сообщает пресс-служба "Андерлехта".
По информации, с 23-летним украинцем контракт на 4 года. О сумме сделки не сообщается, но ранее сообщалось, что луганская Заря получит за игрока приличную сумму.
Известно, что прошлый сезон Богдан Михайличенко провел в Заре, в футболке которой сыграл 35 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.
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