В брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки. В результате столкновений сил правопорядка и толп молодежи арестованы 57 человек, пишет издание Flandreinfo.be со ссылкой на местную полицию.

Причиной народных волнений стала смерть 19-летнего парня. Молодой человек на скутере пытался скрыться от полиции в случайно врезался в другую полицейскую машину. Он скончался на месте.

Беспорядки вспыхнули в субботу днем, и продолжались всю ночь. Толпа разгромила одну из полицейских машин и украла из нее оружие. В Андерлехте сожгли несколько автомобилей. В соцсети выкладывают видео столкновений.