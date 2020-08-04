В НБУ заявили о выходе экономики страны из кризиса [ Редактировать ]
В нацбанке Украины считают, что худший период для экономики страны из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остался позади. Об этом свидетельствуют итоги заседания комитета по монетарной политике, прошедшего 22 июля. На сайте НБУ 3 августа опубликованы его итоги.
Высокочастотные индикаторы свидетельствуют о постепенном восстановлении украинской экономики. Деловые ожидания в торговле и промышленности практически достигли докарантинного уровня. В июне продолжилось постепенное восстановление розничной торговли, замедлился снижение потребительского импорта. Впрочем, учитывая высокий уровень неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации с распространением коронавируса, граждане и предприятия вероятно и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях.
Вместе с тем в Украине ускорился рост цен из-за подорожания энергоносителей на мировых рынках и постепенного восстановление спроса. К концу текущего года инфляция может достигнуть 5%.
В таких условиях сохранение учетной ставки на уровне 6% является оптимальным решением, считают в НБУ. С одной стороны, это оставляет банкам достаточное пространство для снижения депозитных и кредитных ставок, а с другой, притормозит инфляцию.
Ранее сообщалось, что НБУ прогнозирует, что к концу года работы лишится каждый десятый украинец.
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