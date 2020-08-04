У Японії популярна торговельна мережа вирішила брати на роботу літніх людей. Як досвідченому працівникові освоїтися в молодому колективі? Про робочий день японського пенсіонера - далі в сюжеті.

Тадаші Сато - 72 роки. У цьому велетенському супермаркеті міста Фудзісава він неначе господар. Радо вітається з молодими колегами, вправно переставляє товар на полицях, поважно консультує покупців. Він знає тут кожну дрібничку і дбає про крам, як про власний. Здається, час над чоловіком - невладний.

Тадаші Сато, продавець:

Не думав, що в такому віці ще працюватиму. Завжди здавалося, що людина у 72 - уже стара-престара. Але коли мені стільки виповнилося, - я вже так не вважав. Почуваюся десь на 50. Мені подобається думати, що я можу йти в ногу з молодняком.

Така можливість у Тадаші Сато з'явилася завдяки рішенню великої торговельної мережі брати на роботу літніх людей. Минулого місяця компанія дозволила всім, кому виповнилося 65, залишатися на роботі до 80, зі щорічною трудовою угодою.

Йошіюкі Танака, керівник відділу кадрів мережі супермаркетів:

У наші супермаркети приходять багато літніх покупців. А штат у нас молодий, тому дуже добре, що таких клієнтів можуть шанобливо обслужити люди їхнього ж віку.

Загалом у цій мережі працюють понад три тисячі людей. Тих, кому за 65 близько сотні. І саме їм належить навчити юне покоління таємниць комерції, вважає Тадаші Сато.

Тадаші Сато, продавець:

Прекрасна пропозиція. Нинішнє покоління працівників молоде, тому я можу повністю застосувати свій багаторічний досвід, щоб їх навчити.

За даними ООН, Японія - світовий лідер за кількістю населення літнього віку. Таких людей в країні - 28 відсотків. Поки що ця торговельна мережа єдина з найбільших у Японії, яка змінила політику щодо працевлаштування пенсіонерів.