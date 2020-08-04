Рейдерський майстер-клас: Трамп висунув ультиматум TikTok [ Редактировать ]
Рейдерство міжнародного рівня. Дональд Трамп пообіцяв не блокувати китайський TikTok на території США, якщо мережу викупить американська компанія. В іншому разі з 15 вересня застосунок припинить роботу в Штатах.
TikTok - це китайська соцмережа, вона стрімко розвивається та вже конкурує з такими платформами як Facebook та Instagram.
На думку Білого дому, власники TikTok зливають дані американських користувачів офіційному Пекіну. Відомо, що перспективною мережею зацікавився американський технологічний гігант Microsoft.
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