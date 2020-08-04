Рейдерство міжнародного рівня. Дональд Трамп пообіцяв не блокувати китайський TikTok на території США, якщо мережу викупить американська компанія. В іншому разі з 15 вересня застосунок припинить роботу в Штатах.

TikTok - це китайська соцмережа, вона стрімко розвивається та вже конкурує з такими платформами як Facebook та Instagram.

На думку Білого дому, власники TikTok зливають дані американських користувачів офіційному Пекіну. Відомо, що перспективною мережею зацікавився американський технологічний гігант Microsoft.