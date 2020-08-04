Проводникам разрешат использовать спецсредства [ Редактировать ]
Правительство Украины разрешит проводникам поездов использовать газовые балончики.
Об этом сообщает "Громадьске" со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.
По его словам, вопрос о разрешении вынесли на рассмотрение.
Относительно спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики.
Отмечается, что "Укрзализныця" уже обратилась к правительству, чтобы вернуть в поезда полицию охраны по некоторым маршрутам.
Ранее мы писали, что в поезде мужчина совершил нападение на женщину с ребенком. Они ехали из Запорожья в Киев.
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