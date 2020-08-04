Правительство Украины разрешит проводникам поездов использовать газовые балончики.

Об этом сообщает "Громадьске" со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

По его словам, вопрос о разрешении вынесли на рассмотрение.

Относительно спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики.

Отмечается, что "Укрзализныця" уже обратилась к правительству, чтобы вернуть в поезда полицию охраны по некоторым маршрутам.

Ранее мы писали, что в поезде мужчина совершил нападение на женщину с ребенком. Они ехали из Запорожья в Киев.