Зараженных коронавирусом в Италии оказалось в 6 раз больше [ Редактировать ]
С февраля по июнь коронавирусом в Италии переболели около 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты серологического исследования населения, передает Corriere della Sera.
Такая цифра в шесть раз больше, чем считалось до сих пор. Разница связана с тем, что до сих пор в Италии данные о заболевших поступали только по итогам тестов на коронавирус. Теперь же медики проверили, у скольких итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться против COVID-19. Их наличие указывает на то, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.
В исследовании приняли участие почти 65 тысяч человек. После этого исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране. В итоге выяснилось, что у 2,5% итальянцев есть антитела к COVID-19.
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