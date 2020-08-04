Стихійне лихо у Сполучених Штатах. Біля східного узбережжя країни набирає обертів ураган "Ісаяс". Буревій уже встиг накоїти лиха. Збитки рахують у двох штатах.

Зараз шторм наближається до Нью-Йорка, надзвичайники попереджають про торнадо. Як готуються?

Перекинуті автівки, потрощені огорожі, понад триста тисяч знеструмлених будівель. Щонайменше одна людина загинула, двадцятеро травмовані. І це попри те, що "Ісаяс", наблизившись до штатів, ослаб до першої, найнижчої категорії. Буревій налетів на Північну Кароліну. Деякі відчайдухи попри негоду вийшли на пляж, але губернатор закликає бути обережними

Рой Купер, губернатор Північної Кароліни:

Ми очікуємо, що ураган набиратиме силу. Це означає - небезпечні погодні умови для більшості території штату. Рясні дощі, підтоплення і вітри можуть загрожувати низинам. Тому залишайтеся вдома, не відкидаємо і можливість торнадо.

"Ісаяс" сформувався у Карибському басейні. Минулого тижня потріпав Багамські острови, Домінікану, Пуерто-Рико. На східному узбережжі Куби після шторму досі прибирають і підраховують збитки

Норґес Родріґес, мер міста Баракоа:

За попередніми оцінками, пошкоджені тимчасові будівлі, також житлові будинки. Деякі знищені вщент.

Ми працюємо від самого ранку. Місцева влада і уряд непогано допомагають

Прямуючи на північ, "Ісаяс" оминув Флориду, а зараз наближається до великих міст східного узбережжя: Вашингтона, Філадельфії та Нью-Йорка. Там очікують, що пошкодження будуть локальними, але готуються, зважаючи на попередні урагани і нинішню мінливу ситуацію. На нижньому Манхеттені встановлюють бар'єри, оскільки саме цей район міста найбільш уразливий до підтоплень.

Біл де Блазіо, мер Нью-Йорка:

Це те, що нам доведеться робити частіше, зважаючи на зміну клімату. Тому я вдячний усім відомствам за роботу. Закликаю нью-йоркців серйозно оцінити ситуацію. Будь ласка, вживайте всіх заходів безпеки, піклуйтеся про сусідів. Якщо комусь необхідна допомога, будьте напоготові, тримайте зв'язок.

Швидкість вітру сягає ста 100-130 кілометрів за годину. Пік негоди у Нью-Йорку очікують близько восьмої вечора за місцевим часом. Далі "Ісаяс" прямуватиме до канадського узбережжя. Це п'ятий шторм у нинішньому сезоні. Науковці з університету Колорадо спрогнозували на цей рік 20 проіменованих циклонів. А це рекордна кількість за останні 15 років.