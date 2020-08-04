Від передвиборчих кампаній до вступних. Гаряча пора почалася в українських вишах. Стартувала вступна кампанія, вже можна реєструватися в єдиній освітній системі.

Як потрапити до омріяного навчального закладу і чи не стане на заваді карантин?

Святослав - вчорашній випускник. Саме міркує, з якою професією пов'язати життя. Каже: хочеться створювати щось нове. Тому обрав режисерський фах. Рівняється на класику.

Святослав Квітка, абітурієнт:

"Сияние" Стенли Кубрика, "Заводной апельсин", "Цельнометаллическая оболочка" - очень хорошие фильмы, очень красиво поставлены, вот эта вот симметрия, которой он пытается добиться.

З вишами, в які подаватиме документи, хлопець уже визначився. Та спершу, до 13 серпня абітурієнти мають зареєструвати свої електронні кабінети в єдиній системі. Процедура не складна - потрібно ввести адресу електронної пошти, створити пароль.

Вот тут надо вводить сертификаты ЗНО которые у тебя есть.

На реєстрацію у нас пішло всього кілька хвилин. Далі - треба завантажити фото, вказати середній бал атестата.

Я считал, у меня получилось где то 10 и 1.

Через ці ж електронні кабінети можна буде подавати заявки до університетів. Це не нововведення, онлайн система працює вже кілька років. Та карантин вніс свої корективи в плани випускників.

Святослав Квітка, абітурієнт:

Это был бы июнь это ЗНО, июль это поступление, август - мы отдыхаем. Так - мы не отдыхаем. Плюс, месяц ты в таком напряженном состоянии.

Рік тому в цей самий час абітурієнти вже напевне знали де будуть вчитися. Цьогорічні вступники - досі в невідомості. Першого вересня до омріяних вишів навряд чи потраплять.

Поки що відбіркові комісії тільки готуються обробляти заявки від абітурієнтів. Вони почнуть надходити з 13 серпня. Далі формуватимуться рейтинги, списки рекомендованих до зарахування. І до 31 серпня треба буде особисто привезти оригінали документів до вишу. Цьогоріч такій процедурі запропонували ще й карантинну альтернативу.

Ярослав Соболєвський, секретар відбіркової комісії філософського факультету КНУ ім. Т. Г. Шевченка:

Є така можливість, ще інструкцію ми остаточно отримаємо. Поки що ми знаємо, що є така можливість подавати "Укрпоштою".

Через затримку із вступною кампанією МОН рекомендує: першокурсники мають розпочати навчання 15 вересня. А старші курси - з 1 числа. У якому форматі - досі невідомо.

Сергій Шкарлет, тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України:

Я не знаю, де ви вичитали, що ми відмовляємось від дистанційного чи частково дистанційного. Дистанційна освіта сьогодні або навпаки є інструментом розширення можливостей і дає додаткові переваги будь-якому учаснику освітнього процесу.

Та виші за законом мають автономію. Тому можуть вирішувати - чи дослухатись до рекомендацій уряду. До того ж, епід-ситуація в країні за місяць може кардинально змінитися.