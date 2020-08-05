Умер создатель компьютерной мыши [ Редактировать ]
Один из создателей первой компьютерной мыши Уильям Инглиш умер в США в возрасте 93 лет. Инженер скончался 26 июля 2020 года из-за дыхательной недостаточности.
Об этом сообщает BBC.
В начале 1960-х Инглиш стал одним из первых сотрудников лаборатории Дугласа Энгельбарта, в паре с которым в 1963 году и создал первую компьютерную мышь. Энгельбарт выступил в качестве изобретателя, а Инглиш – как инженер, создавший первоначальный прототип и ставший первым пользователем.
Поначалу устройство представляло собой брусок с одной кнопкой и двумя колесиками, позволяющими передвигать картинки по вертикали.
Презентация устройства состоялась в Сан-Франциско в 1968 году, но не принесла больших денег изобретателям. Вся слава и интеллектуальные права в итоге достались их работодателям.
Однако в 1971 году Уильям Инглиш перешел в научно-исследовательский центр Xerox PARC, во время работы в котором разработал шариковую мышь, заменив два колесика на один шарик. Такая модель устройства была актуальна до 90-х годов.
Ранее сообщалось, что известный дизайнер умер от тяжелой болезни.
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