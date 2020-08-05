Турист відламав палець скульптурі в музеї [ Редактировать ]
Італійська поліція вистежила туриста, який пошкодив статую ХІХ століття. Сталося це вихідними у музеї в провінції Тревізо. Відвідувач приліг біля гіпсової Паоліни Боргезе - роботи скульптора Антоніо Канова.
Хотів зробити селфі. Коли підіймався - випадково відламав у статуї пальці стопи і поспішив до виходу. Інцидент потрапив в об'єктив камери стеження.
Шкідником виявися 50-річний австрієць. Тепер він пропонує компенсувати збитки. Але суму в музеї не називають.
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