Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 14 июля закон № 785-IX, который увеличивает размеры стипендий и ежегодную помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно усиления социальной защиты учащихся, студентов (курсантов) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и некоторых других лиц" предусмотрено увеличение размера стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Документ предусматривает, что детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения.

Размер социальной стипендии, должностного оклада составляет не менее 150 процентов размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет - 150 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента.