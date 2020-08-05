В Україні спекотно. І потерпають від такої погоди не лише люди, а й звірі - особливо в зоопарках. Аби комфортно пережити спекотні дні, для мешканців Черкаського звіринця розробили спеціальний щоденний раціон. Звірів годують морозивом, щоправда не звичним, а з фруктів та овочів. Такому меню тварини неабияк радіють.

Аби хоч якось охолодитися, ведмеді навіть лягають на крижані брили. Тому разом із вітамінним раціоном в зоопарку облаштовують додаткові басейни та прохолодні схованки.

Бонєчка, диви, яку я тобі сластьону принесла! Бери, бери, ти любиш таке морозиво, ох і добре …ой яке добре.

Євген Ван, директор Черкаського зоопарку: