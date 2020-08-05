Мешканців зоопарку Черкас пригощають морозивом [ Редактировать ]
В Україні спекотно. І потерпають від такої погоди не лише люди, а й звірі - особливо в зоопарках. Аби комфортно пережити спекотні дні, для мешканців Черкаського звіринця розробили спеціальний щоденний раціон. Звірів годують морозивом, щоправда не звичним, а з фруктів та овочів. Такому меню тварини неабияк радіють.
Аби хоч якось охолодитися, ведмеді навіть лягають на крижані брили. Тому разом із вітамінним раціоном в зоопарку облаштовують додаткові басейни та прохолодні схованки.
Бонєчка, диви, яку я тобі сластьону принесла! Бери, бери, ти любиш таке морозиво, ох і добре …ой яке добре.
Євген Ван, директор Черкаського зоопарку:
Ми кожного літа використовуємо ці продукти. Зазвичай ми заморожуємо, тобто використовуємо фрукти і овочі в замороженому стані, або у вигляді таких брил льодових, або в силіконових формах заморожуємо разом із компотом, водою, підсолоджуємо медом, або тими ж фруктами додатково, або використовуємо охолоджені фрукти і теж м'ясо охолоджуємо.
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