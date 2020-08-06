Ліван отримав гуманітарну допомогу від Ірану [ Редактировать ]
Іран - перша країна, що допомогла постраждалому від нищівного вибуху Лівану. Літак з гуманітарною допомогою напередодні вилетів з аеропорту Тегерана, вантаж спорядила неурядова гуманітарна організація. Спецборт доставить майже сотню тонн медикаментів, харчі та групи медиків.
Карім Хеммати, керівник товариства Червоного півмісяця Ісламської Республіки Іран:
Окрім, життєво необхідних речей, ми відправили до Лівану ще й засоби особистої безпеки, - щоби запобігти інфікуванню серед медиків та постраждалих. Коли наша команда прибуде на місце, вона відзвітує, чого не вистачає тамтешнім жителям. І ми організуємо ще один рейс.
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